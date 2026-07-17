EXPOSITION CHRISTIAN PETIT Parc Thermal Bagnères-de-Luchon
samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION CHRISTIAN PETIT
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Aquarelles
Ancien fils de Luchon, je reviens dans la vallée… je peins surtout les Pyrénées et la faune sauvage.
L’exposition de l’été́ dernier (et les retrouvailles avec les Luchonnais !) a été́ un vrai succès. .
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22
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L’événement EXPOSITION CHRISTIAN PETIT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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