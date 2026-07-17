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AGENDA · Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION CHRISTIAN PETIT Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc Thermal
Adresse
MAISON DU CURISTE
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION CHRISTIAN PETIT

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Aquarelles
Ancien fils de Luchon, je reviens dans la vallée… je peins surtout les Pyrénées et la faune sauvage.
L’exposition de l’été́ dernier (et les retrouvailles avec les Luchonnais !) a été́ un vrai succès.   .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 

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English :

L’événement EXPOSITION CHRISTIAN PETIT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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