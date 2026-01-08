Exposition Christiane Buisson Ussel
Exposition Christiane Buisson Ussel lundi 26 octobre 2026.
Exposition Christiane Buisson
6 Rue de l’église Ussel Corrèze
Début : 2026-10-26 10:00:00
fin : 2026-11-14 12:00:00
2026-10-26
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Christiane Buisson.
Vernissage samedi 31 octobre à partir de 10h .
6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr
English : Exposition Christiane Buisson
