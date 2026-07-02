Exposition : CHU de Rouen – l’Hôpital Charles Nicolle d’hier à aujourd’hui en images, Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen, Rouen

Informations pratiques

Exposition : CHU de Rouen – l’Hôpital Charles Nicolle d’hier à aujourd’hui en images Dimanche 20 septembre, 12h00 Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au coeur de l’espace culturel du CHU, PORTE 10, qui accueille 4 expositions par an, venez découvrir, en images, l’évolution de l’hôpital Charles-Nicolle. Ce patrimoine hospitalier remarquable nous raconte l’évolution de la médecine et de ses liens avec l’architecture et des modes de vie.

Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 847 https://sites.google.com/site/assoghhr

Au coeur de l’espace culturel du CHU, PORTE 10, qui accueille 4 expositions par an, venez découvrir, en images, l’évolution de l’hôpital Charles-Nicolle. Ce patrimoine hospitalier remarquable nous de…

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