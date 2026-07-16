Exposition Claire Stenta « Broderies », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Exposition Claire Stenta « Broderies » 19 et 20 septembre Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Les audioguides seront prêtés aux visiteurs dans la limite du matériel disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Claire Stenta, dessinatrice au fil

Claire Stenta est brodeuse. Elle dessine au fil ce qui la touche et la bouscule, ce qui l’égratigne et ce qui la répare.

Artiste autodidacte, elle revendique une pratique guidée par la liberté : liberté des motifs, des techniques et du geste. Ses pièces brodées composent de grandes tentures réalisées à partir de draps anciens, de toiles de lin et de jute.

Cette exposition, première présentation de son travail en musée, offre une plongée dans un univers artistique intime, en résonance avec les œuvres du parcours dédié au poinct de Tulle.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Claire Stenta, dessinatrice au fil

©Ministère de la Culture ©Claire Stenta