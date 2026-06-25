Exposition Clarifie le Coeur, Disperse le Feu, de Socheata Canto-Aing POLLEN Monflanquin
Exposition Clarifie le Coeur, Disperse le Feu, de Socheata Canto-Aing POLLEN Monflanquin vendredi 17 juillet 2026.
Monflanquin
Exposition Clarifie le Coeur, Disperse le Feu, de Socheata Canto-Aing
POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 juillet à 18h30.
Ouvertures exceptionnelles samedi 15 et dimanche 16 août et samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les performances de Socheata Canto-Aing résultent d’un mélange d’éléments harmonieusement combinés, que la pratique de l’écriture vient irriguer en profondeur.
A travers des objets fabriqués et des petites histoires, elle s’est intéressée à ce qui relie les êtres les anecdotes que l’on échange, les croyances qui nous accompagnent, les rituels que l’on invente pour habiter le monde et composer avec ses contraintes.
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 juillet à 18h30.
Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle samedi 15 et dimanche 16 août et samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. .
POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com
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English : Exposition Clarifie le Coeur, Disperse le Feu, de Socheata Canto-Aing
Exhibition opening on Friday, July 17, at 6:30 p.m.
Special opening hours: Saturday, August 15, and Sunday, August 16, and Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
L’événement Exposition Clarifie le Coeur, Disperse le Feu, de Socheata Canto-Aing Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Bastides
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