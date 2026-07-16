Informations pratiques

Exposition : « Clarifie le coeur disperse le feu » de Socheata Canto-Aing 19 et 20 septembre Pollen – Artistes en résidence Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« J’ai été accueillie en résidence à Monflanquin de février à mai 2026. Durant mon séjour, je me suis intéressée aux croyances populaires, celles qui nous portent chance et prennent soin de nos proches.

J’ai collecté des gestes intimes, familiaux, culturels, inventés ou religieux, pour chercher ce brin d’espérance, comme un désir de s’accrocher à des signes réconfortants qui permettent de résister. Ces croyances, transmises par des proches, ravivent leurs souvenirs en prolongeant leurs gestes.

Le premier élément récolté a été le forsythia, une plante très présente dans le paysage du Lot-et-Garonne, qui fleurit à la fin de l’hiver. Ses fleurs jaunes comme l’or sont autant de petits soleils annonçant l’arrivée du printemps. Originaire des montagnes d’Asie, cette plante représente, dans la culture chinoise et cambodgienne dont je suis issue, un symbole fort de prospérité, de santé et de richesse.

À travers des objets fabriqués et de petites histoires, je me suis intéressée à ce qui relie les êtres : les anecdotes que l’on échange, les croyances qui nous accompagnent, les rituels que l’on invente pour habiter le monde et composer avec ses contraintes. »

Socheata Canto-Aing

Née en 1993, vit entre Toulouse et Neuchâtel

@aingsocheata / www.socheata-aing.com

Pollen – Artistes en résidence 25 rue Sainte-Marie, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 54 37 http://www.pollen-monflanquin.com [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,230 followers, 3,017 suivis, 263 publications – Voir les photos et vidu00e9os Instagram de Socheata Canto-Aing (@aingsocheata) », « type »: « rich », « title »: « Socheata Canto-Aing (@aingsocheata) u2022 Profilu00a0Instagram », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/501077349_18313277908235118_1177729241871497377_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=pIrAS3wnJ3IQ7kNvwF10nY2&_nc_oc=Adr8cLQ8T12dcQuv6xk5qN4gYSMAxIIYNAHhX3QYOldCgKfjpODYunVFK5dieBcjoP0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=vHiMImZVxhAsvc8oscTTwA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af_wUD72WnGB9RsW4SeAoaflZGt58ycLjl-DO5WHyJiy7g&oe=6A486115 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/aingsocheata/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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En marge des réseaux officiels, les artistes nouent une relation privilégiée avec la bastide de Monflanquin et nourrissent leur séjour d’échanges avec le territoire et la population.

La confrontation à cette réalité est enrichie de contacts avec d’autres artistes, le public, des scolaires, des opérateurs culturels et des intervenants extérieurs qui contribuent à solliciter la capacité de réponse des artistes, leur aptitude à imaginer, à s’exposer.

« J’ai été accueillie en résidence à Monflanquin de février à mai 2026. Durant mon séjour, je me suis intéressée aux croyances populaires, celles qui nous portent chance et prennent soin de nos J’ai …

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