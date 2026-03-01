Exposition Claude et Noël Franc, un ruban de soleil Galerie Les Montparnos Paris

Exposition du 26 mars au 14 mai 2026.

Vernissage le jeudi 26 mars à partir de 18h30.

Présentation :

C’est toujours une joie profonde de découvrir un peintre. Mais ici la joie est double, car il s’agit non pas d’un peintre, mais de deux, et plus précisément d’un couple : Claude et Noël Franc, deux destins à part entière, deux caractères, deux routes qui se rencontrent pour partager une même aventure, la peinture.

Tous deux sont nés en 1935 et d’origine lyonnaise. Claude étudie les arts décoratifs à Paris ; Noël se forme aux Beaux-Arts de Lyon. Avant de se rencontrer, ils exercent différents métiers. Claude, étalagiste et décoratrice, va travailler pour la maison Dior à Paris ; Noël est architecte d’intérieur. Ils se rencontrent en 1962 et ne se quitteront plus. Claude et Noël s’installent en 1969, à Dardilly, à deux pas de Lyon. Cette maison à la campagne se transforme alors en atelier ouvert, accueillant pendant plus de vingt ans amis, peintres et modèles. Dardilly marque le début de leurs engagements pour la peinture. En quête de lumière et de couleurs, ils vont beaucoup voyager. La découverte du Maroc sera une importante source d’inspiration.

À Lyon, au Maroc ou en Provence, chevalet contre chevalet, en plein air ou à l’atelier, Claude et Noël peignent l’atmosphère de ces moments heureux. Une œuvre à deux mains, sensuelle et solaire. Les compositions sont structurées et la palette est lumineuse. Claude et Noël fixent pour toujours les rythmes et les agitations de scènes de vie : la foule des marchés, le bruit des cafés, la ville, ses rues et ses places, les paysages ensoleillés, les nus d’après modèles, les natures mortes et silhouettes en mouvement. Ensemble, ils deviennent des figures incontournables de l’école lyonnaise.

Cette exposition retrace l’histoire de Claude et Noël. Une œuvre à deux mains, sensuelle et solaire. La galerie Les Montparnos est très heureuse de vous inviter à son exposition de printemps consacrée à Claude et Noël Franc, un ruban de soleil, du 26 mars au 14 mai 2026.

Du jeudi 26 mars 2026 au jeudi 14 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Galerie Les Montparnos 5, rue Stanislas 75006 Paris

https://www.galerielesmontparnos.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266



