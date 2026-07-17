EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Parc Thermal Bagnères-de-Luchon
samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION CLAUDINE VALETTE
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Estampes japonaises
La nature est pour moi source de beauté, apaisement, mystère. Elle nous renvoie à notre propre fragilité par
son caractère éphémère, mais aussi à nos ressources de vitalité et résilience. La technique de l’estampe
japonaise (bois gravé) permet ce contact avec la matière, la recherche d’équilibre et d’harmonie par son économie de couleurs.
Mes gravures, livres d’artiste, et compositions sur tissu sont des invitations au voyage entre nature, danse et poésie. .
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22
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English :
Japanese Prints
L’événement EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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