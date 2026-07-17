EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION CLAUDINE VALETTE

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Estampes japonaises

La nature est pour moi source de beauté, apaisement, mystère. Elle nous renvoie à notre propre fragilité par

son caractère éphémère, mais aussi à nos ressources de vitalité et résilience. La technique de l’estampe

japonaise (bois gravé) permet ce contact avec la matière, la recherche d’équilibre et d’harmonie par son économie de couleurs.

Mes gravures, livres d’artiste, et compositions sur tissu sont des invitations au voyage entre nature, danse et poésie. .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

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English :

Japanese Prints

L’événement EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE