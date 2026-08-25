Exposition Cluny, Pour l’Eternité Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Informations pratiques

Nevers

Exposition Cluny, Pour l’Eternité

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-10-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-16 2026-09-17

Cette exposition explore l’héritage de l’abbaye de Cluny dans la Nièvre à travers une cinquantaine d’œuvres et de documents. Du rayonnement du réseau monastique clunisien à la vie des moines, jusqu’aux établissements de Nevers et du territoire nivernais, le parcours met en lumière l’influence spirituelle, artistique et patrimoniale de l’un des plus grands ordres religieux du Moyen Âge.

Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale.

Entre le 10e et le 12e siècle, les établissements religieux clunisiens ont façonné la vie religieuse, politique, artistique et économique. Prenant appui sur le cas singulier de Nevers, qui compta trois prieurés clunisiens au 11e siècle (Saint-Etienne, Saint-Victor et Saint-Sauveur), l’exposition mettra en lumière les spécificités de l’ordre mais aussi les limites de son influence.

Rendez vous au Musée de la Faïence et des Beaux Arts tous les jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Exposition Cluny, Pour l’Eternité

L’événement Exposition Cluny, Pour l’Eternité Nevers a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cap Grand Nevers