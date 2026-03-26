Visite guidée Tour de la Cathédrale Esplanade Palais ducal Nevers

Visite guidée Tour de la Cathédrale

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Visite guidée Tour de la Cathédrale

Venez admirer un point de vue exceptionnel de Nevers au sommet de la Tour Bohier ! Préparez vos appareils photo et ne ratez surtout pas ce rendez-vous !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. Durée 1h.

Max 18 personnes. A partir de 12 ans.

Tarifs 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mardis du 7 juillet au 25 août à 18h et le mardi 1er septembre à 17h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.

Pas de remboursement. .

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Visite guidée Tour de la Cathédrale

L’événement Visite guidée Tour de la Cathédrale Nevers a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers