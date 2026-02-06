Visite guidée du patrimoine de Nevers Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
Visite guidée du patrimoine de Nevers Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers mercredi 8 juillet 2026.
Visite guidée du patrimoine de Nevers
Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Vous arrivez à Nevers et vous souhaitez découvrir la ville, parfait ! Cette visite est faite pour vous, laissez-vous guider au fil des ruelles et des avenues pour découvrir un riche patrimoine autant historique qu’environnemental !
Tous publics, dès 8 ans. 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts .
Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Visite guidée du patrimoine de Nevers
L’événement Visite guidée du patrimoine de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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