Visite historique de la ville, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers
mercredi 8 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers
Informations pratiques
Visite historique de la ville 8 juillet – 26 août, certains mercredis CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre
10€ / 5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Vous arrivez à Nevers et vous souhaitez découvrir la ville, parfait ! Cette visite est faite pour vous, laissez-vous guider au fil des ruelles et des avenues pour découvrir un riche patrimoine autant historique qu’environnemental !
Rendez-vous au Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, rue sabatier, 58000 Nevers
CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}]
Vous arrivez à Nevers et vous souhaitez découvrir la ville, parfait ! Cette visite est faite pour vous…
Ville de Nevers
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