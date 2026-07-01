Nocturne à Saint-Etienne, Eglise Saint-Etienne, Nevers

Informations pratiques

Nocturne à Saint-Etienne 8 juillet – 19 août, certains mercredis Eglise Saint-Etienne Nièvre

Gratuit, sur inscription _ rendez-vous sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00

Une soirée à Saint-Etienne _ Ce soir, l’église Saint-Etienne se révèle dans une visite pas comme les autres : par le son. Cœur du quartier Saint-Étienne où se trouvent encore quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers de Nevers, l’église était au 11e siècle le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en berceau, et représente une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique. Sa valeur se mesure aussi par le lien qu’elle a entretenu avec la grande abbaye de Cluny fondée en 910, et son réseau européen de monastères et de dépendances. Cluny a en effet participé, en particulier entre le 10ᵉ et le 12ᵉ siècle, aux évolutions de la société médiévale, sur les plans religieux, culturel, artistique, mais aussi social et politique.

Eglise Saint-Etienne Place de la Charte, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}]

Gratuit, sur inscription _ Ce soir, l’église Saint-Etienne se révèle dans une visite pas comme les autres : par le son. Cœur du quartier Saint-Étienne où se trouvent encore quelques-uns des plus …

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