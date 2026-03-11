Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge Esplanade du Palais Ducal Nevers

Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-08 2026-08-26

Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge à NEVERS.

Plongez dans un voyage unique à travers le temps, au carrefour de l’art et de l’histoire ! Cette animation, spécialement conçue pour les jeunes de 6 à 12 ans, les invite à découvrir deux trésors emblématiques de Nevers la faïence et la majestueuse Porte du Croux, vestige du Moyen Âge. Cette activité mêle exploration, créativité et apprentissage.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). . L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous à 10h30, sur l’esplanade du Palais ducal les mercredis 8 avril, 8 juillet et 26 août.

Durée 1h30. Max 15 enfants 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant 3€ accompagnant.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (forte chaleur, mauvais temps…) .

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge

L’événement Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers