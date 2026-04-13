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Exposition La plume verte à Nevers Rue Saint-Martin Nevers

Exposition La plume verte à Nevers Rue Saint-Martin Nevers jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Martin

Adresse : Chapelle Sainte-Marie

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Exposition La plume verte à Nevers

Rue Saint-Martin Chapelle Sainte-Marie Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Notre prochaine revue des Annales des pays nivernais sera une publication illustrée et commentée du poème de Jean-Louis Gresset, Ver-Vert. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir cet été l’exposition collective La Plume verte , qui propose des interprétations graphiques et artistiques contemporaines autour de l’histoire du perroquet Ver-Vert, célèbre habitant du couvent des Visitandines à Nevers.
Plongez dans l’univers du poème de Gresset dans la chapelle du couvent et revivez l’histoire fascinante
du perroquet, condamné pour avoir succombé aux mauvaises influences des bateliers et aux friandises
offertes par les sœurs.
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h avec le soutien du Département de la Nièvre, de la Ville de Nevers, des Illus’ et du Journal du Centre   .

Rue Saint-Martin Chapelle Sainte-Marie Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23  mediation@camosine.fr

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English : Exposition La plume verte à Nevers

L’événement Exposition La plume verte à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers

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