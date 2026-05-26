Exposition « Collection 13 » Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 19 juin – 26 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit

Au sein de l’ancienne prison Jacques Cartier, l’exposition réunit les œuvres acquises récemment par le Fonds communal d’art contemporain auprès de 20 artistes vivant et travaillant à Rennes.

Chaque année depuis 1978, la Ville de Rennes acquiert des œuvres auprès d’artistes vivant et travaillant à Rennes. L’exposition Collection 13 réunit les œuvres acquises en 2024 et 2025 auprès de 20 artistes vivant et travaillant à Rennes. L’ensemble reflète l’actualité de la création contemporaine en présentant des œuvres d’une grande diversité esthétique issues des domaines de la peinture, des arts graphiques, de la photographie, de la vidéo, de la sculpture et du design d’objet. Pour la première fois, l’exposition sera présentée au sein de l’ancienne prison Jacques-Cartier qui s’ouvre peu à peu à de nouveaux usages culturelles et citoyens suite à son rachat par Rennes métropole en 2021. En parallèle de l’exposition une programmation culturelle (concerts, spectacles, ateliers…) animera le site l’après-midi et en début de soirée.

Avec : Aurore Bagarry, Charlotte Delval, Ophélie Demurger, Lise Dua, Bruno Elisabeth, Olivia Etienne, Lucie Férézou, Morgane Fontaine, Louis Frehring, Olivier Gassies, Fanny Gicquel, Vincent Girard, Candice Hazouard, Dounia Ismaïl, Hugo Kostrzewa, Nicolas Lelièvre, Tom Nadam, Germain Prevost (Alias Ipin), Mathieu Renard, Mouna Saboni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T19:00:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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