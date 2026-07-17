Exposition collective – Arctique les routes du Grand Nord, Médiathèque Charles Nègre, Grasse
samedi 15 mai 2027 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse
Informations pratiques
Exposition collective – Arctique les routes du Grand Nord 15 mai – 30 juin 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes
Entrée libre, salle d’exposition, niveau -2
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-15T10:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-30T10:00:00+02:00 – 2027-06-30T18:00:00+02:00
Exposition collective
Arctique les routes du Grand Nord
évidences La compagnie des photographes
Du 15 mai au 30 juin 2027
Vernissage vendredi 14 mai à 18h
Médiathèque Charles Nègre – Grasse
Une invitation au cœur des extrêmes
L’Arctique est le baromètre de la planète.
Espace de silence et de puissance, il est devenu le théâtre d’enjeux énergétiques, climatiques, géopolitiques et culturels majeurs. Cette exposition collective propose un voyage photographique à travers les routes du Grand Nord — de la Russie à l’Alaska, en passant par le Groenland, le Canada et la Scandinavie — à la rencontre de ceux qui y vivent, y travaillent, y survivent.
Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Exposition collective
© Shutterstock
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