Informations pratiques

Exposition collective « Nature numérique &+ » avec Les Yeux d’Argos et Scenocosme 19 septembre – 13 décembre La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00

Nature numérique &+

avec

Les yeux d’Argos

et

Scenocosme

L’exposition Nature numérique &+ vous propose d’explorer la nature à travers une expérience sensorielle unique !

Tous vos sens seront mobilisés pour une aventure interactive, sensible et fascinante.

2 univers artistiques sublimeront La Ferme d’en Haut.

Les œuvres du collectif métropolitain lillois Les Yeux d’Argos, collectif protéiforme de recherche et création en arts visuels et numériques. La démarche est de confronter le public aux nouvelles essences de l’image et de proposer une lecture croisée entre sciences, nature et société.

Les œuvres interactives du couple d’artistes stéphanois Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Ils réalisent d’étonnantes hybridations entre technologies et éléments vivants ou naturels. Ils explorent les capacités que leurs offrent les technologies afin de dessiner des relations sensibles et sensoriels au sein de créations capables d’augmenter nos sens et nos perceptions.

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Inauguration le samedi 19 septembre à 18h.

Pour prolonger votre visite de l’exposition, retrouvez notre équipe de médiateurs un dimanche par mois pour essayer des techniques artistiques, laisser libre cours à votre créativité ou simplement vous détendre. Jeux, livres, espace petite enfance à explorer en autonomie et ateliers dès 3ans. Gratuit, sans réservation et ouvert à tous, enfants accompagnés d’un adulte. Petits et grands, en famille, entre amis ou seul, venez créer, expérimenter et vous amuser avec nous! Les dimanches 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre de 15h à 18h.

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}]

Du 19 septembre au 13 décembre 2026 à la Ferme d’en Haut numérique exposition

Sonolithique Scenocosme