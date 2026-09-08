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exposition collective « Nourritures terrestres » Coin de ciel Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Coin de ciel · Paris

exposition collective « Nourritures terrestres » Coin de ciel Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Coin de ciel
Adresse
21 rue Boyer Barret
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Une nouvelle exposition à la galerie Coin de ciel, 21 rue Boyer Barret à Paris 14e, réunit 9 artistes aux multiples talents : photographie, gravure, peinture, bas reliefs, dessin… du 16 au 27 septembre les après-midi de 14h à 19h (sauf lundi). ils célèbrent à leur façon les produits de la Terre et les moments partagés autour du repas. Accès libre.

Un atelier collages, à la manière d’Arcimboldo sera proposé le samedi 26 septembre après-midi.

Renseignements et inscriptions sur coindeciel@orange.fr

9 artistes réunis autour des plaisirs de la table et des produits de la Terre à la galerie Coin de ciel (Paris 14e)
Du mercredi 16 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
Fermé le lundi 21 septembre 2026
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T14:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T14:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Coin de ciel 21 rue Boyer Barret  75014 Paris
https://www.coin-de-ciel.fr coindeciel@orange.fr


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