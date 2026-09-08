Informations pratiques

Une nouvelle exposition à la galerie Coin de ciel, 21 rue Boyer Barret à Paris 14e, réunit 9 artistes aux multiples talents : photographie, gravure, peinture, bas reliefs, dessin… du 16 au 27 septembre les après-midi de 14h à 19h (sauf lundi). ils célèbrent à leur façon les produits de la Terre et les moments partagés autour du repas. Accès libre.

Un atelier collages, à la manière d’Arcimboldo sera proposé le samedi 26 septembre après-midi.

Renseignements et inscriptions sur coindeciel@orange.fr

9 artistes réunis autour des plaisirs de la table et des produits de la Terre à la galerie Coin de ciel (Paris 14e)

Du mercredi 16 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Fermé le lundi 21 septembre 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T14:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T14:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Coin de ciel 21 rue Boyer Barret 75014 Paris

https://www.coin-de-ciel.fr coindeciel@orange.fr



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