Informations pratiques

Le Vaudreuil

Exposition Conquêtes créatives Millénium 2027

Le Carré Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-09-15

fin : 2027-09-26

Date(s) :

2027-09-15

Le Carré Saint-Cyr, galerie des métiers d’art, invite des artisans d’art à réinterpréter la tapisserie de Bayeux, créant un dialogue entre création contemporaine et mémoire historique. Il participe ainsi à la valorisation de l’artisanat d’art et au rayonnement des savoir-faire d’exception qui fondent son identité. L’exposition propose une relecture sensible et technique de cette œuvre emblématique. Elle met en lumière la diversité des savoir-faire traditionnels et des approches créatives de l’artisanat d’art contemporain textile, céramique, métal, verre, bois, enluminure, gravure. Ce projet associe transmission d’une mémoire collective et soutien à la création actuelle. .

Le Carré Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 6 80 12 64 13

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English : Exposition Conquêtes créatives Millénium 2027

L’événement Exposition Conquêtes créatives Millénium 2027 Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure