Exposition consacrée à Jean-François Millan intitulée Paysage Couleur Émotion Château-Thierry

Château-Thierry

Exposition consacrée à Jean-François Millan intitulée Paysage Couleur Émotion

2 Place des États Unis Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-05-30

La Maison de l’Amitié France-Amérique accueille une exposition consacrée à Jean-François Millan intitulée Paysage Couleur Émotion .

Cette exposition sera présentée du 30 mai au 5 septembre 2026, en entrée libre.

Les visiteurs pourront la découvrir le lundi de 13h30 à 17h, ainsi que du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Installé à Montlevon depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-François Millan a exercé durant de nombreuses années le métier de retoucheur photo. Si la peinture a toujours occupé une place dans sa vie, elle s’est imposée avec davantage d’importance depuis son départ à la retraite. Bien que son travail soit régulièrement présenté au Salon d’Automne du Silo U1, il propose aujourd’hui, à la Maison de l’Amitié France-Amérique, une exposition personnelle — une première depuis plus de vingt ans.

Rendre les gens heureux à travers la peinture, telle pourrait être l’éthique de Jean-François Millan, peintre qui n’aura cessé de travailler dans l’entourage de Bach et de Coltrane. Son lien avec la musique, c’est par la couleur qu’il se fait ; c’est par la couleur que l’artiste libère une expression lyrique et contemplative dans l’affirmation d’un émerveillement permanent, d’une joie de vivre éloignée des inclinaisons tragiques comme de l’intellectualité trop souvent rebutante des démarches conceptuelles contemporaines.

Son crédo, c’est la lumière-couleur, c’est la quête du bonheur dans le chant chromatique que son œil raffiné orchestre avec rigueur et spontanéité. L’artiste s’est largement exprimé sur sa façon de travailler. Son vocabulaire où se décline une géométrisation “bien tempérée“ des formes, n’a pas oublié la grande leçon de Cézanne pour lequel chaque élément est ramené à des “cubes, cônes et cylindres“. Mais celui que Jean-François Millan admire le plus, lui qui a croisé Georges Braque et fréquenté les académies parisiennes d’où émergeront les grands noms de l’Ecole de Paris, c’est Pierre Bonnard. Cet art de considérer chaque tableau comme un univers clos doté d’une poétique particulière, de transfigurer la nature en une féérie de teintes délectables, il le doit en partie à Bonnard. Pour autant, l’écriture si singulière de Jean-François Millan, par le trait, la couleur et son rythme irrésistible, témoigne d’une vision créatrice très personnelle et que l’on identifie immédiatement.

Qu’elles se déroulent dans le pays de Trégor pour y faire chanter le granit, dans la vallée de la Marne pour s’attendrir devant les villages blottis sous la neige ou s’attarder sur les chemins pentus de la vigne champenoise, ou encore nous entrainer sous le soleil brulant de la Provence, ses campagnes de paysagiste sont autant de déclarations d’amour à la nature environnante. Sa partition, depuis toujours, transpose ce qu’il voit en un univers ébloui de lumière et de couleur ; il y accorde avec maestria la construction géométrique du cubisme et l’intensité colorée du fauvisme, le tout dans une forme adoucie, apaisée. La résolution de cette apparente contradiction participe au charme d’une œuvre dont l’humilité affichée par l’artiste octogénaire épouse une si rare et si étonnante juvénilité.

Animé d’un souci permanent de synthèse et d’unité, l’art de Jean-François Millan témoigne d’une humanité contagieuse, d’un désir -probablement inconscient…- de spiritualiser la peinture. Que ce soit à Tokyo, à Chicago ou à Château-Thierry dans la vallée de la Marne où il vit à l’ombre des “bonhommes“ Corot et Jean de la Fontaine, Jean-François Millan a le don de rendre les gens heureux à travers la peinture. C’est peu dire combien nous lui savons gré, par l’ampleur de son livre d’images qu’il présente toujours comme modestes et sans payer de mine…, de nous faire savourer cette sensation d’épanouissement dans la sérénité, qui fait toute la beauté de son œuvre !

Noël CORET

artsvisuels@ville-chateau-thierry.fr

Emplacement

Maison de l’Amitié France-Amérique

2 place des États-Unis

02400 Château-Thierry

La Maison de l’Amitié France-Amérique accueille une exposition consacrée à Jean-François Millan intitulée Paysage Couleur Émotion .

Cette exposition sera présentée du 30 mai au 5 septembre 2026, en entrée libre.

Les visiteurs pourront la découvrir le lundi de 13h30 à 17h, ainsi que du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Installé à Montlevon depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-François Millan a exercé durant de nombreuses années le métier de retoucheur photo. Si la peinture a toujours occupé une place dans sa vie, elle s’est imposée avec davantage d’importance depuis son départ à la retraite. Bien que son travail soit régulièrement présenté au Salon d’Automne du Silo U1, il propose aujourd’hui, à la Maison de l’Amitié France-Amérique, une exposition personnelle — une première depuis plus de vingt ans.

Rendre les gens heureux à travers la peinture, telle pourrait être l’éthique de Jean-François Millan, peintre qui n’aura cessé de travailler dans l’entourage de Bach et de Coltrane. Son lien avec la musique, c’est par la couleur qu’il se fait ; c’est par la couleur que l’artiste libère une expression lyrique et contemplative dans l’affirmation d’un émerveillement permanent, d’une joie de vivre éloignée des inclinaisons tragiques comme de l’intellectualité trop souvent rebutante des démarches conceptuelles contemporaines.

Son crédo, c’est la lumière-couleur, c’est la quête du bonheur dans le chant chromatique que son œil raffiné orchestre avec rigueur et spontanéité. L’artiste s’est largement exprimé sur sa façon de travailler. Son vocabulaire où se décline une géométrisation “bien tempérée“ des formes, n’a pas oublié la grande leçon de Cézanne pour lequel chaque élément est ramené à des “cubes, cônes et cylindres“. Mais celui que Jean-François Millan admire le plus, lui qui a croisé Georges Braque et fréquenté les académies parisiennes d’où émergeront les grands noms de l’Ecole de Paris, c’est Pierre Bonnard. Cet art de considérer chaque tableau comme un univers clos doté d’une poétique particulière, de transfigurer la nature en une féérie de teintes délectables, il le doit en partie à Bonnard. Pour autant, l’écriture si singulière de Jean-François Millan, par le trait, la couleur et son rythme irrésistible, témoigne d’une vision créatrice très personnelle et que l’on identifie immédiatement.

Qu’elles se déroulent dans le pays de Trégor pour y faire chanter le granit, dans la vallée de la Marne pour s’attendrir devant les villages blottis sous la neige ou s’attarder sur les chemins pentus de la vigne champenoise, ou encore nous entrainer sous le soleil brulant de la Provence, ses campagnes de paysagiste sont autant de déclarations d’amour à la nature environnante. Sa partition, depuis toujours, transpose ce qu’il voit en un univers ébloui de lumière et de couleur ; il y accorde avec maestria la construction géométrique du cubisme et l’intensité colorée du fauvisme, le tout dans une forme adoucie, apaisée. La résolution de cette apparente contradiction participe au charme d’une œuvre dont l’humilité affichée par l’artiste octogénaire épouse une si rare et si étonnante juvénilité.

Animé d’un souci permanent de synthèse et d’unité, l’art de Jean-François Millan témoigne d’une humanité contagieuse, d’un désir -probablement inconscient…- de spiritualiser la peinture. Que ce soit à Tokyo, à Chicago ou à Château-Thierry dans la vallée de la Marne où il vit à l’ombre des “bonhommes“ Corot et Jean de la Fontaine, Jean-François Millan a le don de rendre les gens heureux à travers la peinture. C’est peu dire combien nous lui savons gré, par l’ampleur de son livre d’images qu’il présente toujours comme modestes et sans payer de mine…, de nous faire savourer cette sensation d’épanouissement dans la sérénité, qui fait toute la beauté de son œuvre !

Noël CORET

artsvisuels@ville-chateau-thierry.fr

Emplacement

Maison de l’Amitié France-Amérique

2 place des États-Unis

02400 Château-Thierry .

2 Place des États Unis Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Maison de l?Amitié France-Amérique is hosting an exhibition dedicated to Jean-François Millan entitled Paysage ? Color? Emotion .

The exhibition runs from May 30 to September 5, 2026, with free admission.

Visitors will be able to discover it on Mondays from 1:30pm to 5pm, and from Tuesday to Saturday from 9:30am to 12:30pm and from 1:30pm to 5pm.

Jean-François Millan has lived in Montlevon for over twenty-five years, and for many years was a photo retoucher. Although painting has always played a part in his life, it has taken on greater importance since his retirement. Although his work is regularly exhibited at the Salon d?Automne at Silo U1, he is now presenting a solo show at the Maison de l?Amitié France-Amérique his first in over twenty years.

Jean-François Millan?s ethic could be to make people happy through painting, a painter who has always worked in the company of Bach and Coltrane. His link with music is forged through color; it is through color that the artist unleashes a lyrical, contemplative expression in the affirmation of a permanent sense of wonder, a joie de vivre far removed from the tragic inclinations and all-too-frequently off-putting intellectuality of contemporary conceptual approaches.

His credo is light-color, the quest for happiness in the chromatic song that his refined eye orchestrates with rigor and spontaneity. The artist has spoken at length about his way of working. His vocabulary, with its ?well-tempered? geometrisation of forms, has not forgotten the great lesson of Cézanne, for whom every element is reduced to ?cubes, cones and cylinders? But the man Jean-François Millan admires most, having met Georges Braque and attended the Parisian academies from which the great names of the Ecole de Paris would emerge, is Pierre Bonnard. He owes part of his art to Bonnard, his ability to consider each painting as a closed universe endowed with its own particular poetics, and to transfigure nature into a fairyland of delectable hues. However, Jean-François Millan?s singular style of writing, in line, color and irresistible rhythm, bears witness to a highly personal creative vision that is immediately recognizable.

Whether they take place in the Trégor region, where the granite sings, or in the Marne valley, where the villages huddle under the snow, or linger on the steep paths of the Champagne vineyards, or take us under the blazing sun of Provence, his landscape campaigns are declarations of love to the natural world around him. He has always transposed what he sees into a universe dazzled by light and color, masterfully blending the geometric construction of cubism with the colorful intensity of fauvism, all in a softened, soothed form. The resolution of this apparent contradiction contributes to the charm of a work in which the humility displayed by the octogenarian artist marries a rare and astonishing youthfulness.

Driven by a constant preoccupation with synthesis and unity, Jean-François Millan?s art bears witness to an infectious humanity and a probably unconscious desire to spiritualize painting. Whether in Tokyo, Chicago or Château-Thierry in the Marne valley, where he lives in the shadow of ?bonhommes? Corot and Jean de la Fontaine, Jean-François Millan has a gift for making people happy through painting. It’s an understatement to say how grateful we are, through the breadth of his book of images, which he always presents as modest and unpretentious, to let us savor this sensation of fulfillment in serenity, which is the beauty of his work!

Noël CORET

artsvisuels@ville-chateau-thierry.fr

Location

Maison de l’Amitié France-Amérique

2 place des États-Unis

02400 Château-Thierry

L’événement Exposition consacrée à Jean-François Millan intitulée Paysage Couleur Émotion Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne