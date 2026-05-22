Festi’Wouf 2026 au Château médiéval ! Château-Thierry
Festi’Wouf 2026 au Château médiéval ! Château-Thierry dimanche 7 juin 2026.
Château-Thierry
Festi’Wouf 2026 au Château médiéval !
Château-Thierry Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association Sauve ton pote à poils vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026, de 9h à 18h, au Château médiéval de Château-Thierry pour une journée conviviale dédiée à nos compagnons à quatre pattes.
Au programme tombola, activités, jeux en liberté, stands et nombreuses animations tout au long de la journée.
Pour le confort et la sécurité de tous, les chiens devront être tenus en laisse dans les zones de passage et muselés si nécessaire.
Informations associatiosauvetonpoteapoils@gmail.com
L’association Sauve ton pote à poils vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026, de 9h à 18h, au Château médiéval de Château-Thierry pour une journée conviviale dédiée à nos compagnons à quatre pattes.
Au programme tombola, activités, jeux en liberté, stands et nombreuses animations tout au long de la journée.
Pour le confort et la sécurité de tous, les chiens devront être tenus en laisse dans les zones de passage et muselés si nécessaire.
Informations associatiosauvetonpoteapoils@gmail.com .
Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Sauve ton pote à poils association is looking forward to seeing you on Sunday June 7, 2026, from 9am to 6pm, at the Château médiéval de Château-Thierry for a friendly day dedicated to our four-legged companions.
On the program: tombola, activities, free-roaming games, stalls and plenty of entertainment throughout the day.
For everyone’s comfort and safety, dogs must be kept on a leash and muzzled if necessary.
Information: associatiosauvetonpoteapoils@gmail.com
L’événement Festi’Wouf 2026 au Château médiéval ! Château-Thierry a été mis à jour le 2026-05-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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