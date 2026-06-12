Exposition Conserver l’histoire une collecte au fil du temps Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Exposition Conserver l’histoire une collecte au fil du temps
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée historique présente dans la salle de la Décapole une sélection d’oeuvres récemment entrées en collection. Certaines ont été achetées, mais la plupart ont été données par des Mulhousiens ou des personnes originaires de la ville, désireux d’assurer à ces objets qu’ils ont possédés ou dont ils ont hérité une conservation pérenne. Cette présentation est aussi un hommage qui leur est rendu. 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Conserver l’histoire une collecte au fil du temps Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels Mulhouse 16 août 2026
- Concert de clôture par l’académie musicale de trombone d’Alsace Mulhouse 16 août 2026
- Exposition Persistances Hassan Darsi Mulhouse 17 août 2026
- Concert Megaphonic par Claire Bergerault Mulhouse 17 août 2026
- Festival Meteo Mulhouse 18 août 2026