Informations pratiques

Mulhouse

Exposition Conserver l’histoire une collecte au fil du temps

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée historique présente dans la salle de la Décapole une sélection d’oeuvres récemment entrées en collection. Certaines ont été achetées, mais la plupart ont été données par des Mulhousiens ou des personnes originaires de la ville, désireux d’assurer à ces objets qu’ils ont possédés ou dont ils ont hérité une conservation pérenne. Cette présentation est aussi un hommage qui leur est rendu. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Exposition Conserver l’histoire une collecte au fil du temps Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace