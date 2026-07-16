Exposition Constellation Michael Kenna, Le Kiosque, Vannes

Informations pratiques

Exposition Constellation Michael Kenna 27 novembre 2026 – 7 mars 2027 Le Kiosque Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T10:00:00+01:00 – 2027-03-07T18:00:00+01:00

Constellation

Michael Kenna

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le Kiosque présente une rétrospective de l’œuvre de Michael Kenna, figure majeure de la photographie contemporaine, à travers une sélection de tirages représentatifs des grandes séries qui jalonnent son parcours.

Grand voyageur, Michael Kenna bâtit, depuis plus de trente ans, un corpus consacré à la représentation du paysage.

Systématiquement réalisées en noir et blanc, les photographies dégagent une esthétique à la fois poétique et contemplative, marquée par une grande exigence formelle. Michael Kenna privilégie les prises de vue à l’aube, de nuit ou sous un ciel couvert, et recourt à de longues poses qui métamorphosent le réel en une vision presque irréelle, empreinte de rêverie…

« Loin du diktat des instantanés, son travail relève de l’évocation, de la suggestion. Il privilégie les atmosphères, les rythmes, les lignes. Son regard essaie de capter ce qui demeure, la présence dans le vide de l’absence : un arbre solitaire, un chemin, une trace. Il interroge ainsi notre rapport à la mémoire collective, au mystère. Sans jamais céder au spectaculaire, ses images invitent à la lenteur, à l’introspection.

Une exposition rendue possible grâce à la donation exceptionnelle que Michael Kenna a consentie à l’état français en 2022. Le fonds est conservé aux bons soins de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP). »

Sabine Troncin-Denis Commissaire de l’exposition

Entrée gratuite

Le Kiosque Rue du Port, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016230 https://www.mairie-vannes.fr/le-kiosque Créé en 2009, le Kiosque est depuis 2015, un espace culturel exclusivement dédié à la photographie. Carrefour d’échanges et de rencontres, sa vue imprenable sur le bassin à flot lui permet de créer du lien avec la population locale, scolaire et touristique.

La vocation du Kiosque est de diffuser à Vannes le travail de photographes renommés mais aussi de favoriser la création artistique à travers des projets inédits. De grands noms de la photographie tels que Robert Doisneau, Vincent Munier ou encore Sabine Weiss, ont ainsi pu être présentés au public ces dernières années.

Constellation

© Donation Michael Kenna, ministère de la Culture, MPP. Huangshan Mountains, Study 42, Anhui, China. 2010