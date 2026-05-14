Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas Bibliothèque Saillans

Saillans

Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas

Bibliothèque 2 grande rue Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-05-23

L’exposition Côte à côte de Nathalie Hollande et Ramon Vargas témoigne à travers des inspirations picturales communes d’un compagnonnage artistique des voyages partagés (Sicile, Japon, Catalogne…) et un passage ensemble par les Beaux Arts.

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Bibliothèque 2 grande rue Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 57 48 bibliotheque.saillans@wanadoo.fr

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English :

The Côte à côte exhibition by Nathalie Hollande and Ramon Vargas testifies to an artistic companionship through shared pictorial inspirations: shared travels (Sicily, Japan, Catalonia?) and a passage together through the Beaux Arts.

L’événement Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme