Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas Bibliothèque Saillans
Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas Bibliothèque Saillans samedi 23 mai 2026.
Saillans
Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas
Bibliothèque 2 grande rue Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-05-23
L’exposition Côte à côte de Nathalie Hollande et Ramon Vargas témoigne à travers des inspirations picturales communes d’un compagnonnage artistique des voyages partagés (Sicile, Japon, Catalogne…) et un passage ensemble par les Beaux Arts.
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Bibliothèque 2 grande rue Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 57 48 bibliotheque.saillans@wanadoo.fr
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English :
The Côte à côte exhibition by Nathalie Hollande and Ramon Vargas testifies to an artistic companionship through shared pictorial inspirations: shared travels (Sicily, Japan, Catalonia?) and a passage together through the Beaux Arts.
L’événement Exposition Côte à côte de Nathalie Hollande & Ramon Vargas Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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