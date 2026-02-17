Exposition Couleurs et vibrations Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Couleurs et vibrations

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

J’ose pratiquer l’aquarelle

Le jeu de l’eau associée au pigment me fascine j’aime observer la couleur se glisser dans les sinuosités du mouillé ou se glisser entre les traits du crayon, les ignorer ou même les dépasser. J’aime observer la fusion de l’outremer dans le sépia, de l’ocre dans le cramoisie d’alizarine. J’aime faire entrer la lumière entre les branches des arbres, la poser sur l’aile d’un goéland. L’eau fait ce qu’elle veut mais je ne me laisse pas impressionner j’en fais une amie et nous jouons ensemble. Mon style se veut léger, à mi-chemin entre l’aquarelle classique et le carnet de voyage, entre poésie et

réalité. Tout ce qui vibre me tente les oiseaux des jardins et des champs, les forêts et les plages, les ciels et les vagues, les insectes et les écureuils, les villes et les flâneurs et même les statues. Mon style se veut dynamique aussi pour faire vibrer sur la feuille toute la force de mes émotions et c’est un bonheur de la faire partager à l’occasion de stages et par la création d’ouvrages sur nos belles régions de France. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 88 59 11 97 isabelleissaverdens@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Couleurs et vibrations

L’événement Exposition Couleurs et vibrations Vernon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération