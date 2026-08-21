Exposition « Craponne, les 500 ans », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres

Informations pratiques

Exposition « Craponne, les 500 ans » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Exposition en commémoration de la naissance d’Adam de Craponne, ingénieur hydraulique salonnais créateur, au XVIe siècle, du canal de Craponne qui irrigue encore aujourd’hui la Crau.

Cette exposition est accompagnée de documents patrimoniaux du service Ressources & Mémoires sur le patrimoine hydraulique et la maîtrise de l’eau.

En parallèle, vous pourrez visualiser la projection d’un film réalisé par Frédéric Marty présentant des vues de l’aqueduc de Roquefavour prises par drône.

Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/

Exposition en commémoration de la naissance d’Adam de Craponne, ingénieur hydraulique salonnais créateur, au XVIe siècle, du canal de Craponne qui irrigue encore aujourd’hui la Crau.

© Etienne Flouw – DPC – AMP Métropole