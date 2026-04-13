Exposition : Créer le cristal, Voyage entre art et science, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris

Exposition : Créer le cristal, Voyage entre art et science Samedi 23 mai, 13h00 Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Créer le cristal, Voyage entre art et science

Exposition ouverte du mardi au samedi (hors jours fériés)

de 13h à 18h, jusqu’au 02/01/2027

Le cristal a depuis longtemps fasciné l’humanité, pour sa beauté, ses caractéristiques ou bien pour les vertus que l’on en espérait. D’abord trouvé dans la nature sous forme de minéral, le cristal, a fait l’objet de longues recherches. Il connait aujourd’hui de multiples efforts de synthèse destinés à reproduire les chefs d’œuvre naturels, à créer de nouveaux matériaux et à obtenir des propriétés inédites, répondant aux besoins croissants de la société et à la découverte de nouveaux univers.

L’exposition Créer le cristal, Voyage entre art et science explore une partie de l’immense champ des synthèses cristallines, depuis la fabrication des premières pierres précieuses aux nouveaux matériaux, de plus en plus présents dans notre quotidien. Vous découvrirez comment les cristaux, dans tous leurs états, et à différentes échelles, entrent dans la composition de nombreux outils ou objets du quotidien, et permettent de mieux comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement du vivant.

Puis, au-delà de la technique et de l’innovation, vous serez témoin d’une rencontre, d’un dialogue sensible et réflexif au sein de deux laboratoires : celui du scientifique et celui de l’artiste – entre recherches, innovations industrielles et créations artistiques. L’exposition vous invite à entrer dans les univers de plusieurs artistes, inspirés par la science, la matière, la croissance et le « contrôle » du hasard. Les créations d’ADA, Léa Barbazanges, Vincent Gontier et Robin Guittat, tisseront un dialogue poétique et esthétique avec l’histoire ancienne et présente de la recherche sur la synthèse cristalline d’origine inorganique et organique.

Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Exposition « Créer le cristal, Voyage entre art et science »

©Charles Ragusa – Coll. Minéraux