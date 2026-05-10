Masterclass de guitare-2ème partie Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Masterclass de guitare-2ème partie Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 16 mai 2026.
Enseignant pendant une quinzaine
d’années, il a à cœur de faire partager les nombreuses possibilités de
l’instrument, autant sur la pratique que sur le plan mental.
La musique fait partie de nous,
des battements de cœur aux cris de joie et de colère.
Guitariste autodidacte, Haffyd H se produit au début des années 90. Il fréquente assidûment les clubs de jazz parisiens, y fait de nombreuses rencontres.
Le samedi 16 mai 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 77 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T18:00:00+02:00_2026-05-16T20:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR
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