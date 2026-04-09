Projection de « Flickering Lights », suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anupama Srinivasan Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Tora est un village naga proche de la frontière indo-birmane, négligé par les autorités à cause de sa longue histoire de résistance et ne bénéficiant d’aucune infrastructure de base. Soixante-dix ans après l’indépendance de l’Inde, lorsque les habitants de Tora apprennent que l’électricité est enfin en route, ils se méfient car ils ont trop souvent été déçus par le passé. Les puits sont creusés, les poteaux érigés, Khamrang, le patriarche, observe cela d’un œil sceptique. Son véritable rêve est la souveraineté de son peuple. Jasmine, en femme pragmatique, voit dans l’arrivée de l’électricité la possibilité d’acheter un réfrigérateur bien utile pour ses enfants. Les travaux progressent tant bien que mal, la vie oscille entre espoir et frustration. L’électricité arrivera-t-elle à Tora ? Si oui, apportera-t-elle la joie promise ?

Anupama Srinivasan est cinéaste, formatrice et curatrice basée à Delhi. Ancienne étudiante à Harvard et à l’Institut indien du cinéma et de la télévision de Pune, elle réalise depuis une vingtaine d’années des documentaires qui sont projetés dans les plus grands festivals. Parmi ses principales œuvres figurent On my Own (2002) et I Wonder… (2009). Le documentaire Nirnay, qu’elle a coréalisé, a été présenté en première et a remporté le Pramod Pati Most Innovative Film Award au International Film Festival de Melbourne.

Anirban Dutta est producteur de films, réalisateur, photographe et formateur basé à Delhi. Il a commencé sa carrière à la télévision en 1996, et a créé la société de cinéma Metamorphosis en 2003. Il a réalisé des courts métrages tels que Mud House (2010), Tales of Stamps (2016) et The Last Run (2019). Ses films ont été présentés dans les plus importants festivals de cinéma, notamment le New York Short Film Festival, le San Sebastian Human Rights Film Festival, le Mumbai International Film Festival.

Leur dernier film « Nocturne » a remporté le prix Gaïa au Festival international Jean Rouch 2025.

Ce film documentaire de 90 min réalisé en 2023 par Anupama Srinivasan et Anirban Dutta (Inde) a remporté le Prix « Mondes en regards » du Festival Jean Rouch 2024.

La projection, en version originale sous-titrée en français, sera suivie d’une rencontre traduite et animée par Sandrine Gill, responsable référente à la Mission archives audiovisuelles des Archives nationales

Le samedi 16 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien billetweb ci-dessous

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T18:00:00+02:00_2026-05-16T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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