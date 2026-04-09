Refrains de Paris et d’Ailleurs ! Square des Epinettes PARIS
Refrains de Paris et d’Ailleurs ! Square des Epinettes PARIS samedi 16 mai 2026.
« Refrains de Paris et d’ailleurs » , concert théâtral à 3 avec 1 chanteuse : Jassa, 1 comédienne : Natacha Denat, 1 guitariste : Arnau D.
Date : Samedi 16 Mai 2026 à 18h
Lieu : Kiosque du Square des Epinettes, Paris 17e (M° Guy Moquet)
Gratuit – Tout public / Contact : jassalala@yahoo.fr
Concert théâtral à 3 avec 1 chanteuse : Jassa, 1 comédienne : Natacha Denat et 1 guitariste : Arnau D.
Le samedi 16 mai 2026
de 18h00 à 18h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T18:00:00+02:00_2026-05-16T18:45:00+02:00
Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS
https://www.youtube.com/@jassalala jassalala@yahoo.fr
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