Refrains de Paris et d’Ailleurs ! Square des Epinettes PARIS

« Refrains de Paris et d’ailleurs » , concert théâtral à 3 avec 1 chanteuse : Jassa, 1 comédienne : Natacha Denat, 1 guitariste : Arnau D.

Date : Samedi 16 Mai 2026 à 18h

Lieu : Kiosque du Square des Epinettes, Paris 17e (M° Guy Moquet)

Gratuit – Tout public / Contact : jassalala@yahoo.fr

Concert théâtral à 3 avec 1 chanteuse : Jassa, 1 comédienne : Natacha Denat et 1 guitariste : Arnau D.

Le samedi 16 mai 2026

de 18h00 à 18h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T18:00:00+02:00_2026-05-16T18:45:00+02:00

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS

https://www.youtube.com/@jassalala jassalala@yahoo.fr



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