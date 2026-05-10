Ouverture exceptionnelle et visites guidées – Exposition Contraste et indifférence Centre culturel canadien à Paris Paris

Pour la dernière journée de l’exposition Contraste et

indifférence, le Centre culturel canadien ouvre exceptionnellement ses portes

le samedi 16 mai de 14h à 20h, comme toujours en entrée libre, et propose trois

visites guidées (14h – 16h – 18h) de l’exposition par la commissaire Catherine

Bédard sur réservation.

Une exposition en deux volets, co-produite par le Centre

culturel canadien et la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement.

Les artistes réunies dans l’exposition Contraste et

indifférence parcourent le monde et se confrontent, en permanence, à des

contextes étrangers dans lesquels elles s’autorisent à entrer, avec douceur et

attention, pour témoigner ce qui s’y passe. Le déplacement est essentiel à leur

démarche, tout comme une forme de solitude propice à l’observation et aux

rencontres.

Guidées par une conscience critique et une sensibilité à

l’autre, elles dévoilent quelques disproportions vertigineuses qui affectent

l’humanité ici et là sur notre planète. À l’écart du spectaculaire, en reliant

sans cesse les enjeux de surface et les profondeurs, elles racontent les

tensions du monde contemporain.

Commissaire : Catherine Bédard

Le premier volet de cette exposition a été présenté à la

Fondation Grantham pour l’art et l’environnement, à Saint-Edmond-de-Grantham,

au Québec, du 13 septembre au 23 novembre 2025.

Ouverture exceptionnelle et visites guidées – Exposition Contraste et indifférence

Le samedi 16 mai 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T20:00:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

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