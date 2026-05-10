Ouverture exceptionnelle et visites guidées – Exposition Contraste et indifférence Centre culturel canadien à Paris Paris
Ouverture exceptionnelle et visites guidées – Exposition Contraste et indifférence Centre culturel canadien à Paris Paris samedi 16 mai 2026.
Pour la dernière journée de l’exposition Contraste et
indifférence, le Centre culturel canadien ouvre exceptionnellement ses portes
le samedi 16 mai de 14h à 20h, comme toujours en entrée libre, et propose trois
visites guidées (14h – 16h – 18h) de l’exposition par la commissaire Catherine
Bédard sur réservation.
Une exposition en deux volets, co-produite par le Centre
culturel canadien et la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement.
Les artistes réunies dans l’exposition Contraste et
indifférence parcourent le monde et se confrontent, en permanence, à des
contextes étrangers dans lesquels elles s’autorisent à entrer, avec douceur et
attention, pour témoigner ce qui s’y passe. Le déplacement est essentiel à leur
démarche, tout comme une forme de solitude propice à l’observation et aux
rencontres.
Guidées par une conscience critique et une sensibilité à
l’autre, elles dévoilent quelques disproportions vertigineuses qui affectent
l’humanité ici et là sur notre planète. À l’écart du spectaculaire, en reliant
sans cesse les enjeux de surface et les profondeurs, elles racontent les
tensions du monde contemporain.
Commissaire : Catherine Bédard
Le premier volet de cette exposition a été présenté à la
Fondation Grantham pour l’art et l’environnement, à Saint-Edmond-de-Grantham,
au Québec, du 13 septembre au 23 novembre 2025.
Ouverture exceptionnelle et visites guidées – Exposition Contraste et indifférence
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T20:00:00+02:00
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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