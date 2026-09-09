Exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 | Journées du Patrimoine Archives départementales du Calvados Caen
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Calvados · Caen
Informations pratiques
Caen
Exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 | Journées du Patrimoine
Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, cette exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 rassemble une trentaine…
Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, cette exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 rassemble une trentaine de photographies issues des collections des Archives du Calvados. Elle sera visible du samedi 19 septembre 2026 au 8 mars 2027.
Cette exposition entre dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 portées par HF+ Normandie. .
Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 | Journées du Patrimoine
As part of the Bicentennial of Photography, this exhibition, Crinoline, Norman Headdress, and Pants: Women and Their Clothing Through Photography, 1840–1920, brings together some thirty?
L’événement Exposition Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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