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Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Office de Tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar

Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Office de Tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar mardi 12 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme de Montélimar Agglomération

Adresse : 1 Montée Saint-Martin

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Montélimar

Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne

Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-12
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-05-12

Une exposition qui invite à découvrir un dialogue entre science et poésie, où la lumière elle-même devient outil de création, et où la magie prend forme dans l’empreinte fragile du réel.
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Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20  info@montelimar-tourisme.com

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English :

An exhibition that invites us to discover a dialogue between science and poetry, where light itself becomes a creative tool, and magic takes shape in the fragile imprint of reality.

L’événement Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Montélimar a été mis à jour le 2026-05-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

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