Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Office de Tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar

Montélimar

Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne

Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-12

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-12

Une exposition qui invite à découvrir un dialogue entre science et poésie, où la lumière elle-même devient outil de création, et où la magie prend forme dans l’empreinte fragile du réel.

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Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

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English :

An exhibition that invites us to discover a dialogue between science and poetry, where light itself becomes a creative tool, and magic takes shape in the fragile imprint of reality.

L’événement Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Montélimar a été mis à jour le 2026-05-06 par Montélimar Tourisme Agglomération