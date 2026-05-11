Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Office de Tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar
Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Office de Tourisme de Montélimar Agglomération Montélimar mardi 12 mai 2026.
Montélimar
Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne
Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-12
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-12
Une exposition qui invite à découvrir un dialogue entre science et poésie, où la lumière elle-même devient outil de création, et où la magie prend forme dans l’empreinte fragile du réel.
.
Office de Tourisme de Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition that invites us to discover a dialogue between science and poetry, where light itself becomes a creative tool, and magic takes shape in the fragile imprint of reality.
L’événement Exposition Cyanotypes par les élèves de seconde du Lycée Alain Borne Montélimar a été mis à jour le 2026-05-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar 11 mai 2026
- Exposition LE DEHORS ET LE DEDANS Chroniques japonaises Place Provence Montélimar 12 mai 2026
- Cinéma Dao Place du Temple Montélimar 13 mai 2026
- Cinéma Mi amor Place du Temple Montélimar 13 mai 2026
- Concert Musiques actuelles par les élèves du Conservatoire Médiathèque intercommunale Montélimar 13 mai 2026