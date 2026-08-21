Exposition d’affiches anciennes du vin de Banyuls, Terres des Templiers – Grande Cave, Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition d’affiches anciennes du vin de Banyuls 19 et 20 septembre Terres des Templiers – Grande Cave Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation, exposition visible au cours de la visite guidée et accompagnée des chais de la cave, groupes limités à 30 personnes, horaires des visites ajustés en fonction de l’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À la découverte des Terres des Templiers

Visite guidée gratuite des chais et exposition vintage

Explorez les trésors de Terres des Templiers, l’un des joyaux de notre région viticole.

Plongez dans une histoire centenaire et des traditions ancestrales à travers une visite guidée gratuite de nos chais. Vous découvrirez les secrets de l’élaboration et de l’élevage des prestigieux vins de Banyuls et Collioure.

En complément, ne manquez pas l’exposition d’anciennes affiches publicitaires du vin de Banyuls, datant de 1950 à nos jours.

Une immersion rétro et graphique, témoignage vivant de l’évolution et de la richesse de notre tradition viticole.

Terres des Templiers – Grande Cave 8 Rte du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 98 36 92 http://www.terresdestempliers.com https://www.facebook.com/TerresDesTempliers;https://www.instagram.com/terresdestempliers/ Visitez gratuitement la grande cave Terres des Templiers et explorez ses chais abritant des dizaines de foudres et cuves bicentenaires. Parkings gratuits.

À la découverte des Terres des Templiers

© Terres des templiers