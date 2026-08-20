Visite commentée : ouverture de la cave souterraine, Cave souterraine de Terres des Templiers, Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Visite commentée : ouverture de la cave souterraine 19 et 20 septembre Cave souterraine de Terres des Templiers Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Visites toutes les 30mn environ, ajustées en fonction de l’affluence. Groupe limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La cave souterraine de Terres des Templiers ouvre exceptionnellement !

Lors des visites guidées et commentées vous découvrirez les suprenantes techniques d’élaboration des Grands Vins de Collioure et de Banyuls, les chais d’élevage et la cave de vieilissement.

Une dégustation sera offerte en fin de visite ! (public majeur uniquement)

Cave souterraine de Terres des Templiers Chemin du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 98 36 92 http://www.terresdestempliers.com https://www.facebook.com/TerresDesTempliers;https://twitter.com/VinsTempliers;https://www.instagram.com/terresdestempliers/ Cette ancienne commanderie de moines Templiers du XIIIe siècle est un lieu exceptionnel au sein duquel vieillissent les plus belles cuvées de Banyuls et Banyuls Grand Cru (jusqu’à 1936), de la cave Terres des Templiers. Cave Souterraine (Mas Reig) à 600 m après la cave principale de Terres des Templiers, à côté des tennis municipaux. Parkings gratuits.

La cave souterraine de Terres des Templiers ouvre exceptionnellement !

© Terres des templiers