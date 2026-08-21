OCEANMAN 2026 Banyuls-sur-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
OCEANMAN 2026
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Cette année encore, Banyuls-sur-Mer accueille OceanMan, événement mondial de natation en eau libre, les 12 et 13 septembre 2026.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Once again this year, Banyuls-sur-Mer will host OceanMan, a world-class open-water swimming event, on September 12 and 13, 2026.
L’événement OCEANMAN 2026 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE BANYULS SUR MER
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