Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

OCEANMAN 2026

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Cette année encore, Banyuls-sur-Mer accueille OceanMan, événement mondial de natation en eau libre, les 12 et 13 septembre 2026.

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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Once again this year, Banyuls-sur-Mer will host OceanMan, a world-class open-water swimming event, on September 12 and 13, 2026.

L’événement OCEANMAN 2026 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE BANYULS SUR MER