Exposition d’ancien véhicules Citroën Morlaix Saint-Martin-des-Champs
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
Exposition d’ancien véhicules Citroën Morlaix
Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens possible grâce à ‘association Calandre et Torpédo. Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques. .
Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 09 68
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English :
L’événement Exposition d’ancien véhicules Citroën Morlaix Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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