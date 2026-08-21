Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

Exposition d’ancien véhicules Citroën Morlaix

Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens possible grâce à ‘association Calandre et Torpédo. Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques. .

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 09 68

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English :

L’événement Exposition d’ancien véhicules Citroën Morlaix Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAIE DE MORLAIX