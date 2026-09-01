Journées Européennes du Patrimoine Saint-Martin-des-Champs
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi 19 Septembre 2026 de 10h00 à 17h00
Eglise de Saint-Martin-des-Champs
Exposition tableaux du peintre Emile GUIBLAIN -COQUERY (1884-1963).
Présence de Mr. Christian JAMET qui dédicacera son livre consacré à ce peintre Entre le pinceau et la plume
Dimanche 20 Septembre 2026 de 14h00 à 16h00
Eglise de Saint-Martin-des-Champs
Conférence sur GUIBLAIN-COQUERY (Parcours et oeuvres).
A partir de 16h00, déambulation dans le village sur les traces de GUIBLAIN-COQUERY. .
Eglise Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 06 94 mairie-stmartindeschamps@wanadoo.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-08-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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