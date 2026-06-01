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Exposition d’anciens matériels électroménager et d’affiches publicitaires, Centre Enedis, Rouen

Exposition d’anciens matériels électroménager et d’affiches publicitaires, Centre Enedis, Rouen

Exposition d’anciens matériels électroménager et d’affiches publicitaires, Centre Enedis, Rouen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Centre Enedis

Adresse : Place de la pucelle, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Exposition d’anciens matériels électroménager et d’affiches publicitaires 19 et 20 septembre Centre Enedis Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition d’anciens materiels electroménagers et affiches publicitaires
L’ASPEG se donne pour mission d’acquérir différents matériels électrriques et gaz, les rénover et les archiver afin de préserver ce patrimoine pour les générations futures. Son rôle est de faire connaître le patrimoine au grand public au travers d’expositions et notamment par la présence de ses membres aux Journées du Patrimoine. Le musée n’étant pas accessible au public, la pérennité de notre patrimoine peut être remise en questions.

Centre Enedis Place de la pucelle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Exposition d’anciens materiels electroménagers et affiches publicitaires

(DR)

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