Exposition Daniela Capaccioli Le monde flottant de Claude Monet Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Les Andelys

Exposition Daniela Capaccioli Le monde flottant de Claude Monet

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

En hommage à Claude Monet, l’artiste italienne Daniela Capaccioli propose une déambulation onirique et écologique au jardin du musée Nicolas Poussin. Le jardin est transformé en espace aquatique insolite, où des nénuphars géants semblent émerger de l’eau pour aller à la rencontre des visiteurs. La transparence des sculptures crée une fusion avec le paysage, dessinant des formes légères et évolutives qui composent de nouveaux tableaux au fil de la journée. .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

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English : Exposition Daniela Capaccioli Le monde flottant de Claude Monet

L’événement Exposition Daniela Capaccioli Le monde flottant de Claude Monet Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération