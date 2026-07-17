Exposition dans la salle des pas perdus, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Exposition dans la salle des pas perdus Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation des travaux réalisés par les élèves de 1ère spécialité Arts plastiques du lycée Amiral de Grasse autour de l’œuvre de Christian de Portzamparc, et exposition de leurs propositions pour le futur logo du tribunal.

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation des travaux réalisés par les élèves de 1ère spécialité Arts plastiques du lycée Amiral de Grasse autour de l’œuvre de Christian de Portzamparc, et exposition de leurs propositions pour…

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