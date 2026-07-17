Exposition dans la salle des pas perdus, Palais de Justice, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice · Grasse
Informations pratiques
Exposition dans la salle des pas perdus Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Présentation des travaux réalisés par les élèves de 1ère spécialité Arts plastiques du lycée Amiral de Grasse autour de l’œuvre de Christian de Portzamparc, et exposition de leurs propositions pour le futur logo du tribunal.
Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présentation des travaux réalisés par les élèves de 1ère spécialité Arts plastiques du lycée Amiral de Grasse autour de l’œuvre de Christian de Portzamparc, et exposition de leurs propositions pour…
© Ministère de la justice
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