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Exposition d’aquarelles / Mireille Bouchit Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac

Exposition d’aquarelles / Mireille Bouchit Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Place des anciens moulins
Adresse
Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Exposition d’aquarelles / Mireille Bouchit

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-31

Mireille Bouchit nous invite à la découverte de ses aquarelles peintes toute en finesses et en douceur.
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Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57  ot.lavoutechilhac@rivesduhautallier.fr

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English :

Mireille Bouchit invites us to discover her watercolors, painted with great delicacy and softness.

L’événement Exposition d’aquarelles / Mireille Bouchit Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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