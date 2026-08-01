Exposition d’aquarelles Seurre
samedi 29 août 2026 · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Exposition d’aquarelles
13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Cette exposition d’aquarelles de Bettina aura lieu pour la première fois à la Galerie Bossuet à Seurre. Les visiteurs pourront découvrir le Musée de la Saône et des gens de la Saône, à côté de la Galerie, tout en visitant l’exposition dédiées à notre belle région, à la vie fluviale, mais aussi à d’autres nombreux sujets. Couleurs, magie des reflets et lumières vous raviront pour une instant magique et suspendu. Une belle invitation au voyage… Vous êtes conviés à venir nombreux soutenir cette initiative culturelle. .
13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté betina.daquin@orange.fr
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English :
L’événement Exposition d’aquarelles Seurre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Rives de Saône
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