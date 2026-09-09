Exposition d’Araks Sahakyan au Pavillon des Indes : atelier d’artiste – Visites commentées, Le pavillon des Indes, Courbevoie

Informations pratiques

Exposition d’Araks Sahakyan au Pavillon des Indes : atelier d’artiste – Visites commentées 19 et 20 septembre Le pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Renseignements : culture@ville-courbevoie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Pavillon des Indes présente une exposition personnelle de l’artiste en résidence Araks Sahakyan. Réunissant des œuvres réalisées à Courbevoie dans le cadre de sa résidence, cette exposition propose de découvrir les recherches récentes de l’artiste autour du corps, du souffle, de l’eau et de notre relation au vivant. Une invitation à parcourir un travail où dessin, peinture, textile et performance dialoguent autour des notions de mémoire, de territoire et d’immersion.

Visites libres de 13h à 18h.

Visites commentées de l’artiste à 14h et 16h.

Le pavillon des Indes 140 Bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, France Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 0171057792 https://www.ville-courbevoie.fr/2790/le-pavillon-des-indes.htm Auparavant une demeure, le pavillon des Indes a aujourd’hui deux fonctions :

La partie en bois est un espace muséal accessible au public sur réservation, tandis que la partie en brique est une résidence d’artiste.

Ainsi, l’espace respecte la vocation d’origine puisqu’il était l’atelier de l’artiste peintre Georges Achille-Fould.

La restauration de l’ensemble permet d’avoir une préservation du patrimoine ancien tout en étant un lieu de création et de soutien à l’art contemporain. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite commentée de l’exposition d’Araks Sahakyan

©Ville de Courbevoie