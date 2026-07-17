Exposition d’archives coloniales de 1931 et utilisation d’un stéréoscope, La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Exposition d’archives coloniales de 1931 et utilisation d’un stéréoscope Dimanche 20 septembre, 09h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Archives exposition coloniale de 1931 à Paris

Cette exposition vise à représenter des grandes puissances coloniales où vous pourrez voir leur architecture et leur culture.

Pour rendre cette exposition plus ludique, des photographies seront posées sur une table afin que vous puissiez choisir celle que vous souhaitez regarder au stéréoscope.

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Archives exposition coloniale de 1931 à Paris

©La Cour Vive