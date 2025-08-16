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Exposition d’art peintures de Susie Home Salle de la Forge Gindou

Exposition d’art peintures de Susie Home Salle de la Forge Gindou

Exposition d’art peintures de Susie Home Salle de la Forge Gindou vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle de la Forge

Adresse : Le Bourg

Ville : 46250 Gindou

Département : Lot

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Gindou

Exposition d’art peintures de Susie Home

Salle de la Forge Le Bourg Gindou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez découvrir l'univers artistique de Susie Home lors de cette exposition de peintures !

Venez découvrir l'univers artistique de Susie Home lors de cette exposition de peintures !

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Salle de la Forge Le Bourg Gindou 46250 Lot Occitanie +33 5 65 31 54 88  info@susiehomeart.com

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English :

Come discover Susie Home's artistic world at this painting exhibition!

L’événement Exposition d’art peintures de Susie Home Gindou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cazals-Salviac

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