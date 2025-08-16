Exposition d’art peintures de Susie Home Salle de la Forge Gindou
Exposition d’art peintures de Susie Home Salle de la Forge Gindou vendredi 1 mai 2026.
Gindou
Exposition d’art peintures de Susie Home
Salle de la Forge Le Bourg Gindou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir l'univers artistique de Susie Home lors de cette exposition de peintures !
Venez découvrir l'univers artistique de Susie Home lors de cette exposition de peintures !
.
Salle de la Forge Le Bourg Gindou 46250 Lot Occitanie +33 5 65 31 54 88 info@susiehomeart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover Susie Home's artistic world at this painting exhibition!
L’événement Exposition d’art peintures de Susie Home Gindou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cazals-Salviac