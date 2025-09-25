Spectacle Muraille par Louis Ponsolle à l’Arsénic Gindou

Spectacle Muraille par Louis Ponsolle à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À l’intersection de la marionnette, de la poésie et de l’installation plastique, Muraille se veut comme une performance intime, une mythologie personnelle tendre et crépusculaire où s’entrecroisent pédo-psychiatres en talons aiguilles, ados en déshérence et fantômes de punks à chiens.

Accompagné par Constant Fossard, Louis Ponsolle aborde la question de la santé mentale des jeunes en prêtant sa voix aux infirmières, psychiatres et amies dans un théâtre mental où reconstitution, projections et rêveries s’entremêlent.

L'Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

English :

At the intersection of puppetry, poetry and visual installation, Muraille is intended as an intimate performance, a tender, twilight personal mythology in which stiletto heeled pedo-psychiatrists, disinherited teenagers and the ghosts of doggy punks intertwine

