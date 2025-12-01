Exposition d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition d’arts créatifs

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-15 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-15

L’artiste Marion Peeters revient à l’espace de la gare vous présenter sa nouvelle collection d’accessoires décoratifs (coussins, tentures, rideaux…) dans du linge ancien peint à la main.

Des ateliers découverte de la PEINTURE TEXTILE vous seront proposés durant toute la durée de l’exposition, l’occasion de vous initier à ce savoir-faire et repartir avec une création en tissus personnalisée.

Ateliers ouverts à tous niveaux à partir de 8 ans.

Inscription au 06 28 32 55 04 tarif 45€ .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 28 32 55 04 marion.peeters@free.fr

