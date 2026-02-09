Exposition d’arts créatifs

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Vente d’accessoires Bénédicte Couture vous présente ses créations d’accessoires en tissus .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 85 47 77 72 pierre_benedicte@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’arts créatifs

L’événement Exposition d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne